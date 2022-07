Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 18 de julio de 2022, p. 3

Hace un año Jaime Lozano festejaba como entrenador el haber conseguido la medalla de bronce con el Tricolor Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ahora el estratega lamenta la complicada situación del futbol mexicano al haber quedado fuera del Mundial Sub-20 de Indonesia y de París 2024.

De selección no me gustaría hablar. Sólo puedo decir que me duele que corten procesos, sobre todo cuando el Tricolor no estará en mundiales y Juegos Olímpicos , dijo con aflicción tras el partido de Necaxa ante Pumas.

El ahora entrenador de los Rayos consideró que le atañe la situación que se vive en selecciones nacionales, pues fue parte de la estructura de la Federación Mexicana de Futbol y como estratega de la Liga Mx también debe formar jugadores de calidad.