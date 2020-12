Tuve momentos de mucha angustia por el futuro, sin trabajar, pero salí adelante , relata; la preparación fue muy complicada porque ahora además debo estar al tanto de mis dos hijos en sus clases virtuales. A veces debo elegir entre una videollamada de padres de familia o entrenar en el Otomí. Y pues soy campeona mundial, no puedo descuidar mi oficio .

Había planeado tres defensas este 2020. Lo que vivió, como tantos, fue el encierro ante la pandemia y la zozobra de no poder trabajar y recibir ingresos para sostener a sus dos hijos.

Si peleo al menos una vez en este año no me sentiré tan mal , evalúa la campeona.

Hace unas semanas la retadora Lourdes Juárez acompañó a su hermana la Barby durante aquel episodio donde la veterana acusó a su contrincante, Yuliahn Luna, de alterar los guantes. No hubo pruebas y todo quedó en declaraciones sin fundamento. Ese capítulo no le preocupa a Martínez; no teme que pueda repetirse en su pelea.

Después de lo que pasó con Mariana Juárez, seguro estarán vigilando mucho mi vendaje y guantes , piensa Lupita; me parece bien. Aún está fresco el episodio, pero yo no tengo nada de qué preocuparme sobre esos temas. Yo sólo estoy concentrada en defender mi patrimonio .

Martínez siempre antepone a sus dos hijos como prioridades. Si defiende con coraje su campeonato es porque considera que protege la estabilidad de su familia.