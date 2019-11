Ap

Jueves 28 de noviembre de 2019

Madrid. Luis Enrique, técnico de la selección de España, aseguró ayer que su asistente Robert Moreno fue desleal al no querer que él retomara la dirección del seleccionado hasta después de la Eurocopa de 2020.

Moreno quedó como entrenador interino de la Roja en junio, cuando Luis Enrique se apartó para estar con su hija de 9 años, que padecía de cáncer. La niña murió en agosto.

Luis Enrique volvió a tomar las riendas este mes, poco después que la selección–dirigida por Moreno– se aseguró el pase a la Eurocopa.

Durante una reunión en la casa de Luis Enrique en septiembre, Moreno dijo que quería seguir dirigiendo al equipo.

Percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo , dijo Luis Enrique; “entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho.

“Pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff; la ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto”.