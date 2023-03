Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 17 de marzo de 2023, p. 4

Cada martes, desde hace 25 años, los radioescuchas tienen oportunidad de escuchar durante dos horas diferentes versiones de una misma obra de música clásica, algunas históricas, otras recién grabadas.

Javier Platas Jaramillo, titular de La otra versión, programa que pasa de 19 a 21 horas en Opus 94, estación de música clásica del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), ejemplifica con Las cuatro estaciones, de Vivaldi, en particular La primavera, un concierto para violín que dura en promedio 10 minutos: “Ponemos la grabación de I Musicci (orquesta de cámara italiana), una de las primeras versiones que conocemos. Una anterior es del violinista Josef Kaufman. También la versión de Fabio Biondi (1991) con L’Europa Galante.

“En la música barroca, sobre todo, hay semejanzas, aunque también muchas diferencias. Para el auditorio resulta muy rico notar esto. Obviamente, no es fácil. Si nunca has escuchado Las cuatro estaciones, probablemente te cueste trabajo de primera instancia entender qué pasa”.

Después de un cuarto de siglo, gran parte del auditorio de La otra versión está más que entrenada . Para Platas Jaramillo, sin embargo, lo suyo no representa una cátedra. Es más bien un divertimento sofisticado. Me considero un melómano , dice con modestia este músico de profesión, violonchelista y docente. Lo que se hace en el programa es de otro ámbito, porque conozco músicos que no son melómanos .

No ha sido fácil sobrevivir 25 años en “un entorno como el de México. Nos hemos enfrentado –no soy sólo yo, esto es un equipo– y sorteado dificultades de todo tipo: burocráticas, físicas, tecnológicas, presupuestales... en fin, muchas cosas”. Si el programa ha sobrevivido su titular se lo debe a los radioescuchas. Una vez lo corrieron de la estación. Había llegado como gerente en un momento muy inapropiado , situación que condujo a su despido. Muchos radioyentes se quejaron y lo regresaron.

Hay quienes escuchan el programa desde 1998, y a lo largo del tiempo muchas personas más se han sumado. Platas Jaramillo reconoce, sin embargo, que durante la pandemia hubo un bajón en cuanto a audiencia, porque tuvimos que salir del aire más de un año. Transmitía por Facebook, pero no es el mismo público. Hay quienes no cuentan con esa red social .