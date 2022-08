C

uando regresé de Bogotá a México de mis años de lucha contra la pobreza en América Latina (1988-1992) traje en mi equipaje mental un producto fundamental que no he abordado en esta serie de entregas: el Índice de Progreso Social (IPS). Con ese título publicamos un libro en el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD (Autores: Meghnad Desai, Amartya Sen y Julio Boltvinik). En 1993 publiqué en Estudios Sociológicos Vol. XI, núm. 33, Indicadores alternativos del desarrollo y mediciones de pobreza que hoy empiezo a reseñar. Comienza así:

“Cualquier acercamiento integral a la medición del nivel de vida, de la pobreza y de la medición alternativa del desarrollo, enfrenta la ausencia de una unidad de medida única. Ello no ocurre en las cuentas nacionales, donde se asegura el papel del dinero como unidad de medida única y universal al reducir los objetos de medición a aquellos que el propio proceso económico mide en términos de valor: las mercancías o valores de uso comprados. ¿Puede adoptarse el dinero también como unidad de medida única en el estudio de la pobreza y del nivel de vida? Una respuesta afirmativa proviene de los que miden la pobreza sólo con el método de la línea de pobreza (LP), que consiste en comparar ésta con los ingresos del hogar (ambos expresados como cantidades de dinero por unidad de tiempo). El método de LP es el oficialmente utilizado para medir la pobreza en los países desarrollados, usado por el Banco Mundial y por la Comisión Económica para América Latina y el Cariba (Cepal). Estas instituciones nos están diciendo así, no tanto por sus palabras, sino por sus hechos, que el dinero es la unidad de medida única de la pobreza y el nivel de vida… Prevalece una especie de ‘esquizofrenia’ social generalizada. El desarrollo se mide por el crecimiento de ese agregado de bienes y servicios (ByS) medibles monetariamente que es el PIB. La pobreza, por el ingreso de los hogares. A un lado se coloca una lista desestructurada de indicadores sociales tan importantes como la esperanza de vida, la instrucción, las condiciones de las viviendas y sus servicios, etcétera, que no intervienen en los cálculos ni del desarrollo ni de la pobreza. Se mide pobreza sólo con ingresos, pero las estrategias para superarla se centran en una mayor inversión en el ‘capital humano’ (educación, atención a la salud, nutrición) Esta ‘esquizofrenia generalizada’ tiene en su base la escisión entre lo económico y lo social, entre la producción y el consumo, entre los valores de cambio y los valores de uso, entre lo medido en dinero y lo no medido con esa vara. El primer paso para romper esta esquizofrenia es dar una respuesta a la pregunta sobre cuáles elementos conforman el nivel de vida, para entonces abordar el problema toral de medirlos en forma integrada. El nivel de vida está conformado no sólo por la calidad de vida, sino también por la cantidad de la vida. La calidad de vida de una persona depende no sólo del acceso a mercancías, valores de uso comprados –como está implícito en el PIB y en las mediciones de pobreza por ingresos–, sino también del acceso a valores de uso recibidos de terceros (v. gr. servicios educativos y de salud gratuitos), y a valores de uso autoproducidos (sopa cocinada en casa). Además, el nivel de vida depende de los conocimientos y habilidades que nos permiten hacer, entender y disfrutar: leer un libro, andar en bicicleta, disfrutar el arte, entender el mundo, y del tiempo libre. Estos determinantes forman un sistema.”