Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 4

Morena anunció que serán cuatro los personajes que participarán en la segunda –y definitiva– encuesta organizada por ese mismo partido, con objeto de definir a su candidata o candidato al gobierno del estado de México. Irán a esta encuesta final: Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis. Son los cuatro finalistas que la Comisión de Elecciones valoró como los más viables por el grado de conocimiento entre los mil 200 encuestados telefónicamente en la entidad.

Además, el dirigente del partido guinda, Mario Delgado, llamó a los aspirantes a la candidatura presidencial a que no se dividan, no vale la pena tener una confrontación entre nosotros porque la gente lo va a ver, y la gente que confronta, que se la vive manifestando su desacuerdo o poniéndose de víctima, la gente lo está viendo , en respuesta a los reclamos que suben de tono de parte de los grupos que apoyan al senador Ricardo Monreal y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y exigen trato igual, y sobre todo –han denunciado– que no se utilicen recursos públicos, del lado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.