Este festival es dueño de una mística única porque hay una pasión. Por eso, quien viene una vez, regresa. No hay dinero, pero sí amor por el cine, y también esa discusión que se genera alrededor de éste. Cuando tienes una plataforma así, hay que compartirla. Somos un encuentro muy esperado porque también ha servido de foro para levantar la voz cuando se tiene que hacer. Los temas de apoyo a la mujer han sido fundamentales y no han venido a nosotros con la moda. Hemos sido plataforma de género al menos por dos décadas , considera.

–La revisión me inyectó energía para querer hacer más y más. Es raro que un encuentro de cine tenga a la misma directora, pero aún tengo ganas y deseos de dejar el festival con un plan con el fin de que el día de mañana tenga su camino. GIFF no pertenece a ningún gobierno ni a institución. Somos una organización que simplemente ama al cine, que lo produce, que exhibe, que forma muchos talentos... estamos aquí por el séptimo arte.

–¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

–La lucha por el dinero es lo más difícil, tal vez. Pero siempre van a existir esas ganas de tumbarte por las simples envidias. Cuando tienes conciencia limpia y pasión, la haces. Brincas bardas y para adelante.

Consciente de su labor, el festival presentará el libro GIFF 25 aniversario: recuento de los primeros 25 años del festival, recopilación invaluable de fotografías, anécdotas y los mejores momentos del encuentro.

Se proyectará una muestra de cortometrajes con lo mejor del entonces Expresión en Corto; incluye directores que hoy son la punta de lanza de la cinematografía nacional.

La selección oficial de largometrajes internacionales exhibirá por primera vez en Latinoamérica ocho de ficción, entre ellos A Piece of Sky, de Michael Koch, y Klondike, de Maryna Er Gorbach. De los documentales destacan los estrenos de Excess Will Save Us, de Morgane Dziurla-Petit; Fire of Love, de Sara Dosa; How to Save a Dead Friend, de Marusya Syroechkovskaya.

GIFF tendrá dos estrenos mundiales en la selección Mujeres en el Cine y la Televisión: La revuelta, de Lucero González, y I Got To Go To Juchitán, de Sonja Aufderklamm.

Croacia será el país invitado de honor. Se dictará la conferencia Reflectores sobre la animación croata, con el director Marko Djeska y el productor Drasko Ivezic. También se exhibirá una retrospectiva de la Escuela de Zagreb, una de las corrientes más destacadas y trascedentes de la animación mundial.

La formación de nuevos talentos es parte de la misión del festival, por lo que durante seis meses se capacitó a 100 jóvenes en diversas áreas de la cinematografía, que participarán en el Rally Universitario y el Concurso de Documental Identidad y Pertenencia. Se producirán cinco cortometrajes en 48 horas realizados por equipos de jóvenes de cinco estados. En el Concurso de Documental Identidad y Pertenencia participan cuatro equipos de universitarios originarios de la entidad que durante seis meses se dedicaron a la filmación de un corto que rescatará las historias locales.

Contará, además, con la sección Industria que incluirá diversas actividades. También se celebrará la vigésima edición del Concurso Nacional de Guion Cinematográfico, que en esta ocasión contó con más de 200 obras inscritas.

El festival presentará por décimo año consecutivo la sección Epicentro XR GIFF, dedicada a la innovación tecnológica en el cine, incluyendo la realidad virtual, el metaverso y –por primera vez– la producción virtual. Se realizarán varias conferencias al respecto.

El festival se celebrará en León del 21 al 24 de julio, en San Miguel de Allende del 25 al 28 y en Irapuato del 28 al 31.