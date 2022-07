Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 6

La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez no borró el gesto de indignación de muchos rostros. No hizo que las víctimas de sus abusos bajaran el puño o dejaran de exigir justicia. Su fallecimiento, a los 100 años de edad, no hizo que se apagara la exigencia de que sea juzgado y recordado como un genocida .

Ayer, varias horas después de que se diera a conocer la muerte de quien es mencionado como uno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país, el Comité 68 convocó a una manifestación frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional para dejar clara su posición al respecto.

Luego de cambiar la sede de la protesta en un par de ocasiones, los organizadores llegaron frente a Palacio en medio de consignas como 2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa , Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos o Echeverría, asesino, la impunidad no es tu destino .