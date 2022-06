Ap y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. a10

Bellinzona. Rebosante de confianza y con una sonrisa radiante cuando ingresó ayer a la corte, el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de 86 años, acabó quejándose de dolores en el pecho y no pudo testificar en el primer día de un juicio en su contra por corrupción.

Quien fuera uno de los hombres más poderosos del futbol mundial, ahora afronta cargos ante un tribunal en Suiza por defraudar a la FIFA. Fue enjuiciado junto a Michel Platini, ex astro francés quien llegó a ser considerado para tomar las riendas del máximo ente rector del balompié.

Se anticipaba que Blatter iba a declarar el miércoles, pero al ser llamado al estrado pidió que se le permitiera responder hoy por la mañana, cuando Platini también será interrogado.

No me siento bien , dijo Blatter, sentado junto a su abogado y casi susurrando. No puedo respirar bien. No me siento capaz ahora de responder a un interrogatorio .

El ex dirigente de la FIFA, quien estuvo en coma hace 18 meses tras someterse a una cirugía en el corazón, se había retirado de la Corte a primera hora para un descanso –otra cortesía que recibió por su edad–. Caminó lentamente y se apoyó en el hombro de su hija, Corinne.

Aunque el ex dirigente suizo no habló ante la Corte Federal en Bellinzona, antes de entrar al juzgado expresó ante los medios de comunicación su confianza para afrontar este proceso legal.

“Me siento optimista, como siempre. Es el primer día de un juicio que durará casi dos semanas. Si no me siento tranquilo ahora sería malo. Estoy muy confiado.