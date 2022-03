▲ El ex presidente de Brasil, experimentada voz del movimiento social y la batalla electoral, dialogó ayer con diputados de Morena en San Lázaro. Foto José Antonio López

No es menor el riesgo, aún cuando no ha encontrado líder, programa ni crecimiento esa oposición tripartidista (PAN, PRI y los restos del PRD), empresarial (Claudio X. González como gerente general), mediática (Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como puntas de lanza, con ejemplares del periodismo caduco haciendo segunda), demoscópica (las encuestas de opinión como sabido instrumento constructor de percepciones a modo) y el ultraderechismo que terminaría uniéndose al tripartidismo para combatir la amenaza comunista (Frena y su desbocado dirigente; y agrupaciones como Sublevados y Creemos, en sintonía con el partido español Vox y su dirigente Santiago Abascal).

uiz Inácio Lula da Silva (Lula, su sobrenombre; luego incorporado a su registro oficial) dijo ayer a morenistas, y a seguidores en general de la llamada Cuarta Transformación (4T), algo que parece oportuno: que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional, no les van a dar tregua ( https://bit.ly/3sEMbeY ).

Prepararse, dice Lula, y hasta ahora la fuerza del movimiento social obradorista no cuenta siquiera con un partido organizado (Morena en el oportunismo electoral; Mario Delgado degradando lo que debería ser un liderazgo fuerte; la formación política y el debate ideológico como premisas pendientes). Además, el muy temprano banderazo de salida a la pelea interna por 2024 ha generado un apenas disimulado divisionismo.

Dura y ruda será la lucha por el eventual retorno de los intereses parcialmente desplazados (pues otros se reinsertaron y reciclaron en Morena y cargos públicos). Bien haría la izquierda electoral en escuchar y aplicar lo que Lula ha dicho, en una visita que busca consolidar una suerte de alianza progresista explícita entre México y Brasil, si el ex obrero de la metalurgia gana su próxima elección.

En otro tema: Quirino Ordaz Coppel pasó ayer la aduana de comisiones senatoriales (con señalamientos priístas de traición y Beatriz Paredes quedándose en la abstención) y en pocos días el pleno votará la propuesta presidencial del ex gobernador priísta de Sinaloa para representar a México en España. Claudia Pavlovich (apoyadora de socios de la guardería ABC), ex gobernadora también priísta de Sonora, no necesita aprobación senatorial, pues taimadamente se le pretende enviar como cónsul de carrera a Barcelona.

Además de lo poco defendible que es el envío dorado de ex gobernadores de entidades tan comprometidas con otros negocios, el manto diplomático implica una virtual exención de enjuiciamientos por sus densas tareas estatales (el de Campeche, Carlos Miguel Aysa, otro ejemplo de priísmo premiado por derrotas electorales). ¡Hasta el próximo lunes!

