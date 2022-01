De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. a10

Luego de varios días de especulaciones, Orbelín Pineda confirmó ayer su salida de Cruz Azul, equipo con el que se proclamó campeón en el torneo Clausura 2021, y su próxima llegada al Celta de Vigo, de la liga española.

Cuando llegué acá (a Cruz Azul) tenía nervios, saber con qué tipo de personas me voy a enfrentar. Ahora me toca (ir) a otro país, otra cultura y espero acoplarme lo más rápido posible. Poder aportar lo mejor de mí a mis compañeros, al club. No es un adiós, es un hasta pronto y que Dios los bendiga , expresó el volante en entrevista con TUDN.

“La verdad fue súper rápido el tiempo que estuve (en La Máquina). Pasaron volando los días y meses. De un día para otro me toca tener otros sueños y metas. Me siento contento de mí mismo, de mis compañeros, de que se pueda ver el escudo con otra estrella. Se disfruta decir ‘soy parte de esto’”, añadió.

Aunque ni los cementeros ni el equipo español han anunciado aún de forma oficial el fichaje, diversos medios, tantos mexicanos como españoles, han reportado que el también ex jugador de Chivas está muy cerca de militar en el mismo equipo que su compatriota y compañero en la selección nacional, Néstor Araujo.

Por otro lado, Carlos Rodríguez, ex jugador del Monterrey, arribó a la Ciudad de México el domingo por la noche para integrarse a su nuevo equipo, el Cruz Azul, y tras su llegada aseguró que tomó la deci-sión correcta.