De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de octubre de 2021, p. a12

La medallista olímpica Aremi Fuentes enfrenta un nuevo engaño de las autoridades de Baja California. La pesista recibió un cheque por la cantidad de 50 mil pesos, supuestamente por el pa-go del apoyo económico prometido por el gobernador del estado y el director del Deporte de la entidad, como estímulo por obtener presea en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, pero se percató que el concepto correspondía a su beca deportiva adelantada por los últimos tres meses del año en curso.

Es decepcionante tener que recurrir a esto de darme el estímulo con mi propia beca, un pago que es mío, producto de mi esfuerzo. El dinero del estímulo aún está en el aire, no existe. Por eso tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mí , señaló la atleta en un mensaje de video.

El pasado 12 de agosto, Fuentes estuvo presente en un reconocimiento y recibió un cheque por 50 mil pesos, por parte del ahora ex gobernador Jaime Bonilla y David González, ex director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, por haber obtenido medalla de bronce en Tokio 2020.