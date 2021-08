Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 3 de agosto de 2021, p. 3

La pesista Aremi Fuentes, bronce en Tokio 2020 en la categoría de los 76 kilogramos, es portadora de un legado en el deporte mexicano. La originaria de Chiapas asume con claridad la importancia de su logro, como un episodio que inició hace dos décadas la campeona Soraya Jiménez (1977-2013). Desde entonces, ninguna mexicana subía al podio de las más fuertes del mundo.

Lo que hizo Soraya rompió paradigmas sobre la mujer en el deporte mexicano y en la sociedad en su conjunto , reconoce Fuentes, quien consiguió el tercer lugar al levantar 245 kilos en total.

Hace dos décadas no subía una mexicana al podio de la halterofilia, porque las medallistas Luz Mercedes Acosta, bronce en Londres 2012, y Damaris Aguirre, bronce en Pekín 2008, fueron reconocidas hasta años después de sus competencias, tras la descalificación y controversia por dopaje a las pesistas que en su momento las habían desplazado.

Yo pensaba en Soraya, pero también en Luz y Damaris que no pudieron vivir su momento , comparte; “también lo viví por ellas, tenía esa sensación muy viva, algo que no puedo describir todavía, pero que al recordarlo… me dan hasta ganas de llorar”.

Aremi aún se nota nerviosa por la carga emocional de los días recientes. Los pasajeros que circulan por el aeropuerto de la Ciudad de México se detienen a alentar a la medallista y la nombran campeona.