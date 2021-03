Sin embargo, el juez Gómez Fierro argumentó que la CFE no se encuentra legitimada para interponer recursos o formular alegatos, ya que en el acto reclamado no se le atribuye ni se le señaló como autoridad responsable, por lo que no es parte procesal en este incidente de suspensión, razón por la cual no se encuentra legitimada para interponer recursos, formular alegatos, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones o designar delegados .

Cuando el juez otorgó las primeras suspensiones definitivas la semana pasada, afirmó que esto no pone en riesgo la seguridad energética del país.