Miguel España, ex integrante de los felinos, indicó que aunque el encuentro en el estadio Azteca fue una tarde mal y de malas , los universitarios ahora deben jugar por dignidad, nada es imposible y al menos hay que irse tranquilo a casa .

No sabemos cómo va a salir el rival, pero al menos deben dejar una buena sensación, como lo hizo Tigres, y demostrar el buen trabajo realizado en la temporada , apuntó.

La encomienda de revertir una desventaja de cuatro goles parece imposible, pero el ex jugador Miguel España señaló que los Pumas deberán apelar al orgullo cuando reciban este domingo en el estadio Olímpico Universitario a Cruz Azul, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal del torneo Guardianes 2020.

Señaló que independientemente del resultado, la directiva felina no debe tirar por la borda el esfuerzo de Lillini e Israel López en el banquillo, al destacar que en la pretemporada había muchas dudas, pero el equipo demostró tener calidad para pelear .

El ex capitán auriazul agregó que espera no se repita la historia que sufrió hace dos años David Patiño, cuando los universitarios cayeron 6-1 en cuartos de final ante el América y después no se le dejó trabajar bien al técnico, todo se le cuestionaba .

Aunque consideró como positivo la intención de Lillini de trabajar en la próxima temporada con jugadores de la cantera, lamentó que existan en este momento rumores de la salida de integrantes como Carlos González. De ser cierto sería una mala noticia, además lo distrae porque ya debe estar pensando en el próximo club y en el contrato bien cerradito que tendrán .

En tanto, Cruz Azul informó que el zaguero Adrián Aldrete sufrió un esguince de tobillo de grado dos y su retorno a las canchas dependerá de su evolución para recuperarse, por lo que no estará en el partido contra los universitarios y, en caso de avanzar a la final, tiene pocas posibilidades de jugar.