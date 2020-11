La Cobrita no niega que le afectó emocionalmente aquella acusación tras la pelea. Sabía que Juárez tenía un historial de no aceptar las derrotas. No la culpa. La Barby es una peleadora pionera en el boxeo femenil y que ha labrado una carrera muchas veces contra las condiciones de una industria hostil con las mujeres.

La campeona mundial gallo del CMB, Yuliahn Cobrita Luna, no pudo disfrutar su victoria al momento. En pleno cuadrilátero y transmisión nacional, lloraba impotente ante las acusaciones de la rival Mariana Juárez, quien protestaba que había algo raro en los guantes de la vencedora, la noche del 31 de octubre en Cancún. No hubo pruebas que sustentaran aquello y la ex monarca, con el rostro lastimado, insistía en que había algo oculto en su derrota.

Sabíamos que Mariana nunca acepta sus derrotas , señala; “pero no esperábamos una acusación de este tipo y sin pruebas. Por un momento me sentí muy impotente y pensé que me iban a quitar mi triunfo. Pero luego me tranquilizaron y me dijeron: ‘calma, ya ganaste, no te preocupes’”.

La notoria superioridad de la victoria le prodigó la simpatía de la afición. Sin embargo, en las redes sociales hubo una andanada de mensajes crueles y groseros contra Mariana Juárez. Una reacción que –advierte la Cobrita Luna– jamás debe aceptarse.