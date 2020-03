Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 12 de marzo de 2020, p. a11

El caso de acoso por parte de Marco García, jugador de Pumas, tomó tal relevancia que el técnico Miguel González Míchel dijo que apoya al canterano y a la maestra que lo acusa, aunque indicó que uno puede pensar que ha sido una tontería de joven y otros pueden pensar que ha sido acoso . A su vez, la investigadora social Claudia Pedraza apuntó que los episodios del jugador felino y del americanista Renato Ibarra confirman que sin importar la edad a los futbolistas se les implanta la idea de que son impunes, mientras los clubes caen en la omisión para proteger sus inversiones .

Apenas unos días después de que Pumas aceptó que Marco García tomó en 2017 fotografías indebidas de una tutora, Míchel aseguró que ha hablado con el jugador como si fuera mi hijo , por lo que lo entiendo tanto a él, a sus padres y a la maestra , quien deberá salir del anonimato.

Queremos que salga la verdad. No queremos un debate periodístico. No sé si la dejaron denunciar (a la maestra) o no, me gustaría escucharla, pero no en los medios. No quiero que nadie pase un mal momento como lo ha hecho ella. Es un tema que no se puede dejar pasar. Estaría encantado que fuera de los medios podamos escuchar a la maestra , sostuvo.

Ante la polémica del caso, la directiva de los felinos, encabezada por Leopoldo Silva, dijo el martes que García sería suspendido de manera indefinida. El castigo coincide con una lesión que sufrió el jugador y que lo mantendrá alejado de toda actividad deportiva.

Una resonancia magnética en la mañana, (confirmó que) tiene el ligamento cruzado anterior roto, una de las lesiones más graves de un jugador , reveló Míchel al tiempo que consideró inapropiados los señalamientos de que esta situación beneficiaría al jugador ante el caso de acoso.