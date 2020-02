Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. a12

Una pelota de golf vuela distinto según el nivel del mar. En las zonas más cercanas a los océanos la diminuta esfera parece atascarse en la viscosidad del aire; en la altura de la Ciudad de México, a menor resistencia, parece desplazarse con mayor liviandad y, por tanto, mayor distancia. Poder golpear más lejos puede ser una ventaja, pero también representa un reto de control para un golfista acostumbrado a tirar desde zonas más bajas.

El mexicano Abraham Ancer se enfrentó a este reto durante su participación en el Campeonato Mundial de Golf en México. A pesar del inconveniente de no tener del todo controlados los golpes a la altura de esta ciudad, pudo finalizar su participación en un lugar destacado, el número 12 de una competencia que convoca a los mejores jugadores del momento.

Si en el pasado ni siquiera pudo colarse entre los primeros 20, esta ocasión mostró mayor desenvoltura y logró cerrar con 275 impactos después de cuatro rondas, con nueve golpes menos de lo que exige el campo del Club de Golf Chapultepec.