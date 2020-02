Abril del Río

Miércoles 5 de febrero de 2020

Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), recomendó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)ponga orden en el conflicto por la dirección de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), por la que el promotor alguna vez contendió y de la que ahora se mantiene al margen.

Creo que es un tema que la Federación como institución tiene que resolver. Soy fiel creyente de que las instituciones tienen que prevalecer sobre los individuos. Creo que ambas partes se tienen que reunir para arreglar esto , señaló Zurutuza.

El pasado 23 de enero, un grupo mayoritario de 17 asociaciones, 14 con derecho a voz y voto, destituyeron José Antonio Flores como presidente de la FMT, con la mayor parte del consejo directivo, en una asamblea extraordinaria en un club de esta ciudad, donde el primer vicepresidente, Mario Alberto Chávez, quedó de presidente interino. Y al día siguiente, Flores resultó electo en una asamblea realizada en Campeche, con 10 asociaciones, la mayoría de ellas impugnadas o no debidamente reguladas.