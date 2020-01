Ana Langner

La Jornada

Jueves 23 de enero de 2020

El Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe buscar y, en su caso, entregar los contratos en versión publica que ha celebrado con la agencia Hacking Team –empresa italiana conocida por ofrecer a sus clientes equipo y asesoría de espionaje–, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales esta agencia fue una de las tres empresas que vendieron al gobierno de México el software Pegasus, expuso el comisionado ponente del asunto Joel Salas Suárez.

Los programas de espionaje se usan para perseguir criminales y para la prevención de riesgos; sin embargo, al usarlos se vulnera la privacidad de las personas y puede caerse en abusos de autoridad , alertó.

El caso tuvo origen cuando el sujeto obligado indicó al solicitante que el particular no señaló el periodo sobre el que requirió la información, por lo que consideró como plazo el año inmediato anterior y, después de realizar la búsqueda correspondiente, no localizó ningún documento.