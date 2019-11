En ese sentido, destacó que los duelos ante el cuadro felino siempre han sido muy parejos, muy sólidos. Es la cuarta vez que nos enfrentamos a Tigres en seis meses. No podemos decir que hubo gran diferencia, y a pesar de que algunos (juegos) los dominamos, no se terminó reflejando en el marcador. Son dos planteles muy completos, muy vastos, hoy ambos llegamos con nuestro mejor equipo .

▲ El técnico de las Águilas restó importancia al hecho de que su equipo no sea favorito para ganar el título. Foto Jam Media

De cara al duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2019 frente al cuadro regiomontano, el cual se efectuará hoy a las 21:05 horas en el estadio Azteca, el Piojo aceptó que la ausencia del portero felino Nahuel Guzmán, quien causó baja por lesión, sí será una ventaja para su equipo.

“Siendo un portero tan fuerte, tan líder, decir que no está y que todo estará igual sería mentir, sí es un jugador importante para Tigres, pero como siempre lo he dicho, los chavos que están atrás deben levantar la mano y decir ‘aquí estoy’ para cumplir con el equipo. Ningún arquero es eterno, tratarán de hacer su mejor trabajo, pero obviamente Nahuel le da más solidez a su equipo”, comentó.

Aunque las Águilas clasificaron a la liguilla en el sexto lugar, el técnico desechó la famosa maldición de los equipos que avanzan ubicados en dicha posición, los cuales, nunca han podido conquistar el título.

Finalmente, el timonel azulcrema le restó importancia al hecho de que su equipo no luzca como favorito para ser campeón del torneo Apertura 2019 de la Liga Mx.

No me importa, eso ni me va ni me viene, lo que sí me interesa es hacer bien las cosas , sostuvo.

Este jueves también se llevará a cabo el partido de ida de la serie entre Monterrey y Santos, a las 19:06 horas en el estadio BBVA.