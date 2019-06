De la Redacción

Domingo 16 de junio de 2019, p. a10

Los jugadores del equipo Veracruz se reportaron a la cita de inicio de pretemporada en el estadio Luis Pirata Fuente, pero le informaron al director técnico Enrique Meza que no entrenarían, toda vez que ayer se cumplía el plazo prometido por la directiva de pagar los adeudos con el plantel del primer equipo, al que se suman los de las categorías Sub 20, Sub-17 y el equipo femenil. La directiva de los Tiburones Rojos que encabeza Fidel Kuri, enfrenta el riesgo de desafiliación si continúa con irregularidades. Los jugadores establecieron que no entrenarán hasta que no sean cubiertos los salarios del club, que van de uno a tres meses, y de no encontrar solución, emprenderán una nueva acción legal. Esto permitiría a la Liga Mx, por reglamento, impedir su participación en el torneo Apertura 2019.