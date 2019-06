Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2019, p. 13

En el foro Análisis y Perspectivas de Planeación del Desarrollo: PND 2019-2014, la senadora del PRI Beatriz Paredes destacó que la reducción de 70 por ciento del personal de confianza y la falta de rigor metodológico y de claridad en la recaudación de ingresos planteada pone en riesgo la capacidad de operación institucional del gobierno.

El documento, subrayó, enciende luces de alerta por la reduc-ción de 70 por ciento de plazas de confianza, pues estos trabajadores se especializan en los procesos para el funcionamiento del gobierno.

Lo que me preocupa no es el Plan Nacional de Desarrollo, puedo estar de acuerdo o no. Tengo reservas sobre el estilo de la política social, no sólo de ahora sino de tiempo atrás; no estoy muy de acuerdo con las transferencias directas.