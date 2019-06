–El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ya dijo que los expertos están haciendo el estudio de la viabilidad del proyecto, independientemente de la etapa de construcción en la que se encuentre, y él va a tomar la decisión y nosotros la vamos a respetar.

El problema de la desaladora, apuntó, no es el tamaño del proyecto, sino qué tanto compromete las finanzas del estado. Yo no voy a permitir que nos deje sin recursos porque con qué vamos a operar, no queremos un estado hipotecado; hay que prestar servicios y no se dejará de pagar a los maestros o de llevar agua o luz porque alguien hizo el negocio de su vida, pero yo no estoy en contra de la desaladora .

Se le recordó que en su campaña dijo reiteradamente que pondría a Kiko Vega en la cárcel.