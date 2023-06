▲ Arriba, The Cure; abajo, The Amazons, entre los grupos participantes en la fiesta musical. Foto tomadas del Twitter de las agrupaciones británica y canadiense

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 6 de junio de 2023, p. 8

The Cure, que se encuentra de exitosa gira con Shows Of A Lost World, cerrará con un gran espectáculo el Corona Capital 2023, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre, en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez.

Definido por los organizadores como el festival mexicano que manda en el mundo , presentará en la primera jornada a Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily y Fitz and the Tantrum, además de Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Mother Mother, Muna, Orion Sun y Phoenix, entre otros.

Para el sábado 18 de noviembre encabezan el cartel Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Alice Ivy, Atarashi Gakko!, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle y Kasabian, que se cuentan entre algunas de las agrupaciones y solistas que se presentarán en el autódromo.

El domingo 19 de noviembre The Cure llegará a territorio mexicano luego de la última vez que actuó en el Foro Sol en octubre de 2019, en el contexto de los festejos de su 40 aniversario.

En abril pasado, Robert Smith, vocalista y guitarrista de la banda británica de rock alternativo y gótico anunció en redes sociales que visitarían el país con su tour Shows Of A Lost World, luego del receso por la pandemia, así que Simon Gallup, Roger O’Donnell, Jason Cooper, Perry Bamonte y Reeves Gabrels llegarán a prender a los miles de asistentes que se congregarán para escuchar sus éxitos y nuevo material en el inmueble de Iztacalco.

Ese mismo domingo actuarán Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Sleater-Kinney, The Twilight Sad y Zhu, entre otros.