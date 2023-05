Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 18 de mayo de 2023, p. 25

Madrid. El Tribunal Supremo de Perú sentenció que la protesta ciudadana no tiene protección jurídica, dado que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, por lo que se trataría de un delito, aun cuando sea pacífica o no afecte ningún derecho fundamental.

La sentencia afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras para un trabajador se considera también válida la huelga laboral. Cualquier otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima la protesta y se convierte en delito , señaló el diario La República.

En caso de que se obstaculicen carreteras o vías, como suele suceder en muchas protestas, se considerará un agravante.