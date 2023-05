Juan Ibarra

Jueves 18 de mayo de 2023, p. 8

Tonatiuh García ha pasado de ser músico profesional a director de cine, cuyo trabajo participa ya en encuentros de todo el mundo. Su primer largometraje, Luna negra, es una ficción inspirada en la lucha de una pequeña comunidad de Veracruz contra un conglomerado internacional.

“La película se inspiró en un hecho histórico acontecido entre 2012 y 2015, durante la administración de Javier Duarte. La empresa brasileña Odebrecht tenía la intención de construir una presa en Jalcomulco. Su modus operandi, como había hecho en décadas anteriores, era sobornar a diferentes niveles de gobierno para obtener permisos de construcción”, señaló García en entrevista.

Investigó el caso, con el objetivo de escribir un guion que más tarde se convertiría en Luna negra. Fui documentándome, principalmente de la trama política y oscura entre la empresa y el gobierno, y cómo los pobladores se organizaron. Hicieron un campamento para pedir apoyo, concientizar, volantear, botear e impedir que se siguiera construyendo la presa , explicó.

Sin embargo, no tenía el objetivo de reproducir o documentar la realidad tal cual. No quise que la cinta tuviera un sesgo documental, de reportaje, sino ficcionarla. Entonces añadí muchos factores personales y temas para enriquecerla y se convirtiera más en una narrativa , detalló. Así, Luna negra se volvió una historia que se desarrollaría en dos ámbitos. El tema central del filme no es la defensa del río, aunque es un personaje de principio a fin. Es un núcleo familiar y los problemas de cada uno de sus integrantes, sus sueños, frustraciones y ciertos rencores escondidos , dijo García.

Para dar a la historia cierta autenticidad, se entrevistó con quienes participaron en la defensa del río La Antigua, del cual depende la actividad económica de la comunidad.

Hubo un involucramiento total de la población. Si íbamos a contar una historia sobre Jalcomulco y la defensa del río, no había otro lugar sino el propio pueblo. También hablamos con el presidente municipal y los ejidatarios , explicó.