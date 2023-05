Ángel Vargas

Jueves 18 de mayo de 2023

Un llamado a desoír los dictados del sistema y a reivindicar los derechos a la esperanza y la felicidad fue realizado por el cantante Roco Pachukote en el conversatorio Voces contra la violencia, como parte de El Aleph: Festival de Arte y Ciencia.

También participaron la cantante y compositora colombiana Andrea Echeverri, integrante de Aterciopelados, y la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019.

Tras recordar que es sobreviviente de un intento de feminicidio, Ríos expresó que la música le ha permitido ser feliz y sentirse viva y libre, y aseguró que por esa razón fue atacada por su agresor.

Habló, asimismo, del compromiso que entraña ser artista: “La música ha sido mi salvación, pero pisar un escenario y tocar no sirve de nada si sólo es para mi ego. Nina Simone decía: ‘Cómo podemos ser artistas y no reflejar la época en que uno vive’. La función del artista, además de hacer algo bonito, que es nuestro arte, es como pronunciar y denunciar nuestros diferentes contextos, estas realidades que no están en el privilegio de 10 por ciento de la blanquitud de México, porque las realidades duras, crudas, las vivimos más de 80 por ciento de la comunidad racializada en el país, y duele. Es incómodo hablar de racismo porque a los privilegiados les molesta; no es malo el privilegio, lo malo es darle mal uso”.