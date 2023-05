Juan Ibarra

Durante 2000 y 2001, el iraní Said Hanaei asesinó a 16 mujeres en la ciudad de Mashhad. Esos hechos lo convirtieron en el criminal más notorio de su país y fue apodado por la prensa El asesino de arañas, pues sus víctimas eran trabajadoras sexuales a las que atraía a su casa para estrangularlas y luego arrojaba sus cuerpos a lotes baldíos. El cineasta Ali Abbasi filmó su tercera película basándose en esa historia.

“Las películas deben ser como una piedra en el zapato. Esta fue una historia que creo que el gobierno iraní y el establishment, incluso los medios, querían olvidar. No digo que fuera una conspiración ni nada de eso, sólo que fue algo de lo que nadie quería hablar”, explicó el realizador en entrevista. Araña sagrada, como fue llamada la cinta de Abbasi, tenía esa intención.

Es violenta, puedes ver lo peor de la naturaleza humana frente a ti, tanto en la manera en que él mató a esas mujeres, como en la forma en que sus familias, la sociedad en general y el gobierno reaccionaron: la lista sigue , señaló Ali.

Pero más que morbo, lo que motivaba al director era una suerte de enojo. “Creo que me enfureció. Cada vez que hago una película, viene de un lugar de ira. Cuando hice Border (ganadora de la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes 2018) estaba muy expuesto a ver mujeres hermosas con grandes pechos y a hombres musculosos ser presentados como la norma, y en realidad la gente se ve distinta”.

Su segundo largometraje, conocido en Latinoamérica como Criaturas fronterizas, narra la historia de una agente de aduanas con un extraordinario sentido del olfato y una apariencia que la orilla al aislamiento social. “En este caso (Araña sagrada) era una ira diferente, moral. Y honestamente creo que es interesante hablar de la violencia, porque siempre está esta dualidad de cómo se lidia con ella”, detalló Abbasi.