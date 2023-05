De La Redacción

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 8

El cineasta Oliver Stone expresó su ferviente apoyo a la energía nuclear ante la creciente crisis climática.

El último proyecto cinematográfico del director de JFK, Nuclear Now, es una adaptación del libro A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow, de los científicos estadunidenses Joshua S. Goldstein y Staffan A. Qvist. Es un documental que analiza las industrias nucleares en Estados Unidos, Francia y Rusia, y presenta argumentos a favor de mayor inversión en energía nuclear a escala mundial.

Nos estamos equivocando en todo, y frente al cambio climático, la energía nuclear no es sólo una opción, es la única opción , dijo Stone en una entrevista a The Guardian, información que reprodujo The Independent, ambos diarios ingleses. La verdad es que teníamos soluciones y la cagamos .

El cineasta culpó a la fusión de la energía nuclear y la guerra nuclear en la cultura popular de mediados del siglo XX. “El negocio del cine no ha sido amable con la energía nuclear desde Silkwood, The China Syndrome y todas las películas de terror de los años 50”, aseveró.