La pareja despotricó en varias ocasiones contra la monarquía desde que se mudó a Estados Unidos en 2020; esos ataques arreciaron en meses recientes con una serie en Netflix, entrevistas televisivas y la publicación de las memorias del príncipe. En su explosiva autobiografía En la sombra, publicada en enero, Enrique relata sórdidos detalles de la familia real y acusa a su hermano Guillermo, primero en la línea de sucesión del trono, de haberlo agredido físicamente durante una discusión sobre Meghan.

Muchas miradas recaerán en él , dijo Pauline Maclaran, de la Royal Holloway University de Londres, autora de un libro sobre el impacto de Meghan en la monarquía. La gente estará fascinada por la interacción entre él y el resto de su familia , explicó.

Como se recordará en sus memorias, Enrique explicó que tanto él como su hermano Guillermo pidieron a su padre no casarse con Camila. Antes del funeral de la reina Isabel II en septiembre, los dos hermanos trataron de mostrarse unidos saludando junto a sus respectivas esposas a las personas congregadas frente al palacio de Windsor. Pero la tensión era evidente y las acusaciones posteriores de Enrique y Meghan la agravaron. Todo el mundo observará las interacciones entre Enrique y Guillermo, pero deduzco que se mantendrán alejados, con lo que probablemente no habrá ninguna interacción , afirmó Maclaran. Según la especialista en asuntos reales, Enrique permanecerá en segundo plano para tratar de evitar cualquier alboroto. No creo que haya una reconciliación posible en estos momentos , sino más bien lo contrario, pues parece que no hay voluntad de arreglar de verdad las cosas en ninguna de las partes .

Sean Lang, profesor de historia en la Anglia Ruskin University, señaló apenas hace unos días que es posible que el espectáculo de la coronación ponga de relieve hasta qué punto el príncipe Enrique se ha excluido a sí mismo de la monarquía y se convierta en un día difícil para él .

Por lo pronto, en el mercado londinense está todo preparado para la coronación de Carlos III: llaveros, cucharas y dedales de costura con la imagen del nuevo rey. Pero faltan los clientes, poco entusiasmados con el acto. Escaso rastro queda de aquel ímpetu nacional. Un sondeo a mediados de abril mostraba que dos tercios de los británicos no están interesados en la ceremonia.

La gente compra menos que para el jubileo de los 70 años de reinado de Isabel II, el año pasado, lamenta Kirtesh Patel, que vende baratijas dedicadas al nuevo monarca en el mercado de Walthamstow, en el noreste de Londres. Las tazas con el retrato de Carlos y la frases La coronación de Su Majestad se venden a 6 libras (unos 135 pesos) y los llaveros a 3. La gente está menos interesada por este rey , dice el comerciante indio, de 44 años.

