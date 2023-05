Me parece muy importante que la literatura infantil, ilustrada o no, incluya siempre estas pequeñas semillas que hacen brotar la curiosidad, a fin de que los niños puedan interesarse más por la lectura y por el mundo que los rodea.

En entrevista, C.V. Monterrubio comenta que en la literatura infantil no debe faltar “una semillita para despertar la curiosidad. Los más pequeños todavía tienen un terreno muy fértil para la imaginación, la creación, aún están descubriendo el mundo.

Cuestionar lo que se nos adoctrina

Siempre he sido lectora, me inculcaron el hábito de la lectura desde pequeña y esto me llevó a involucrarme en la escritura, luego encontré el apoyo de BBU Publi-shing , sostiene Monterrubio, quien afirma que la lectura es la manera que tenemos de autoeducarnos y de ampliar nuestra mentalidad a otras formas de pensar y cuestionar lo que se nos adoctrina .

Sobre su más reciente libro, Tita y los colores del amor, Monterrubio explicó que lo escribió pensando en su abuelita que había fallecido. “Escribí el libro para expresar todo el amor que sentía por ella y fue así como quise explicar los diferentes tipos de amor, las diferentes maneras que tenemos de amar a una persona o los diferentes amores que podemos sentir.

A partir de la nostalgia y de soñar a mi abuelita surgió este libro, en el que describo cómo se puede amar a diferentes personas y cosas: el amor entre padres e hijos, el amor familiar entre primos y hermanos, el amor a los animales o por los objetos personales.

La autora agregó que sus cuentos son libros con causa, ya que parte de la venta está destinada al abastecimiento de bibliotecas en Estados Unidos y de países en vías de desarrollo.

“En California son muy importantes los libros bilingües, ya que 40 por ciento de la población se identifica como hispana y, ante la necesidad de ese mercado de libros de inglés-español, comenzamos con este trabajo de los libros con causa.