Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. 8

Ali Gua Gua regresa con su nuevo disco Menospausa, fiesta chilango-jarocha manufacturada para escuchar y bailar con una declaración simple pero contundente.

Al preguntarle cómo se describe, respondió en tercera persona: Ali Gua Gua ama la música y quiere que la pases bien. Para más información consulte la Internet .

Menospausa es un trabajo coherente de principio a fin, divertido, honesto y sabroso. Ali Gua Gua afirmó: “El disco lo hicimos con mucho ánimo. Siempre acumulo retazos de canciones, pedazos por aquí y por allá, pero este disco en particular lo trabajé con el productor y músico jarocho diyéi Rambón. con quien hice la música de las tres temporadas de la serie Ana; nunca me había entendido tan bien con un productor, quizá porque los dos somos veracruzanos. En él encontré algo muy orgánico. El ánimo es hacer música y sacar discos”.

Menospausa, confiesa Ali Gua Gua, es también una especie de remate creativo. Precisó: “Es reflexionar sobre la edad por la que estoy pasando y los cambios en el cuerpo que tenemos las mujeres a los 40 o 50 años. Como cuando con Las Ultrasónicas lanzamos Yo fui una adolescente terrorsatánica, ahora me pareció tratar un tema tabú, del que no se habla mucho como es la menopausia, y dotarlo de humor y transmitir todo lo que hay alrededor de esa etapa”.

Sobre la conciencia creativa del álbum, de hablar/componer desde la edad que se tiene y no instalada en la nostalgia juvenil o primera adolescencia, Ali comentó: “Claro era muy importante, porque a los 20 años no hubiera hecho Menospausa porque estaba en otro momento, estaría lleno de guitarras. Hay experiencias que hacen que veas las cosas desde otro lado. La edad es importante para crear de forma distinta”.

Tajante, comparte que el disco es un recordatorio de que el motor creativo es irrefrenable: Me doy cuenta de que no tengo que parar, a pesar de mi edad y que la sociedad me dice que ya me siente, como si la creación musical se diera sólo en la juventud. Aún tengo energía y el tiempo para continuar haciendo cosas. Ahora no siento tanto odio como en mi juventud, pero poseo más sabiduría .