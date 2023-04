Lydia Spencer-Elliott

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. 7

A principios de 2023, el cantautor, escritor y actor australiano Nick Cave despotricó contra la inteligencia artificial. Cave respondía en un blog a un seguidor que le había enviado letras de canciones al estilo de Nick Cave generadas por el ChatGPT. Con todo el amor y el respeto del mundo, la canción es una mierda y una burla grotesca de lo que es el ser humano. Las canciones surgen del sufrimiento... hasta donde yo sé, los algoritmos no sienten , agregaba el músico. Los datos no sufren. El ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada .

Ahora, una búsqueda en Google arrojará una interminable IA capaz de hacer que el lirismo sea universal: Audoir para letras de canciones y poesía, Jarvis para desterrar el bloqueo del escritor y ChatGPT para cualquier cosa, todo y más.

Cave no es el único artista que ha sido víctima de la imitación de la IA. Amy Winehouse, Nirvana y Jimi Hendrix se encuentran entre los que han tenido su sonido imitado por medio de esta tecnología. The Lost Tapes of the 27 Club, un proyecto que busca resaltar la crisis de salud mental en la música, utilizó IA para producir nuevas canciones al estilo de Winehouse, Hendrix y Kurt Cobain, todos los cuales murieron a los 27 años. Sus respectivos catálogos se alimentaron mediante redes neuronales diseñadas para estudiar y replicar los ritmos, melodías y letras que hacen suya su música.

Pídele a el ChatGPT que escriba una canción al estilo de Beyoncé , y el software lo hará más rápido de lo que puedes escuchar. Éste es un imitador eficiente y convincente. Pero mientras que la inteligencia artificial pueda parecer el futuro de la escritura musical, los modelos de lenguaje como ChatGPT son una gran contradicción, porque la tecnología moderna sólo puede mirar hacia atrás. No hay ingenio humano.

La música de IA es pastiche , indica el especialista en música de aprendizaje automático de la inglesa Universidad Queen Mary, el profesor Nick Bryan-Kinns. “Es sólo copiar lo que los humanos han hecho...La IA en realidad no está creando significado en sí misma. No está diciendo: ‘Aquí hay una canción sobre mi experiencia de ser una IA y esto es lo que se siente’”, agrega. No hay innovación. Puedo hacer una canción de Nick Cave al estilo de Abba (en el ChatGPT), pero ese soy yo, como humano, haciendo esa idea. La IA siempre está mirando hacia atrás, generando cosas a partir de lo que los humanos han hecho anteriormente .

No es como si la IA saliera, se enamorara, se le rompiera el corazón, viera el amanecer y se emborrachara; no hizo eso. Por tanto, no es capaz de transmitir el mismo contenido emocional , agrega, haciendo eco en lo que dijo Nick Cave.

Sin emociones

En 2018, el compositor iraní de música electrónica Ash Koosha pareció contradecir la narrativa de la IA sin emociones cuando lanzó a un cantante y compositor de IA llamado Yona, cuyas letras sorprendieron a los oyentes con su vulnerabilidad y emoción. El que ama tu sonrisa siente la tormenta entrando por tus ojos , escribía Yona.

Pero incluso, los sentimientos de Yona, producidos a partir de un modelo de lenguaje como una versión muy temprana del ChatGPT fueron tomados de la humanidad. Entrenamos a Yona en escritos de autor , señala Koosha. Todo esto fue para crear frases que resonaran con la gente .

Y la IA está resonando con la gente, ya sea como una intrigante estrella pop distópica o como una herramienta creativa. Cada año los países compiten en un concurso anual de canciones de IA. Siento que estamos en el fin del arte humano , afirmó la música estadunidense Grimes (ex pareja de Elon Musk). Una vez que haya AGI (Inteligencia General Artificial) será mucho mejor que nosotros para hacer arte .