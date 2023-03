Merry MacMasters

La cantante y compositora Atenea Ochoa expresa: Soy una artista ecléctica. No me encasillo en ningún género. He hecho cosas que tienen que ver con ópera (es contralto), rock, jazz y folclor ; ofrecerá el concierto Canto de jacarandas, este domingo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Por primera ocasión presentará temas de su autoría, a la vez que cantará con 20 mujeres que estuvieron presas y ahora se reinsertan en la sociedad mediante el arte, así como de otras actividades, como la maquillista que la preparará para la actuación. Entre los temas que interpretará destaca Yo te nombro, libertad, de Nacha Guevara. Las mujeres que la acompañarán forman parten del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México (IRSCM)

A lo largo de su carrera, Ochoa se ha interesado por la temática social, en especial la justicia: Desde niña estuve cerca de los grupos que hacían teatro dentro de las cárceles. Fue entonces cuando conocí a Arturo Morell, ahora titular del IRSCM. Quedé fascinada con su labor de llevar teatro y arte a las cárceles. Participé con él. A raíz del rencuentro con Morell se planteó la posibilidad de invitar a las mujeres al proyecto, porque a veces son las que menos oportunidades tienen .

En el concierto, Ochoa combinará una selección de canciones que alista para su próxima producción discográfica de nombre, precisamente, Canto de jacarandas, con otras de su primer elepé, Patria grande, un viaje a través de los compositores emblemáticos de América Latina. Los arreglos corrieron a cargo del jazzista Álex Mercado. En el concierto estará acompañada por Emmanuel Chopis Cisneros (piano), Aarón Cruz (contrabajo), Adrián Oropeza (batería) y Mario Ochoa (guitarra eléctrica).