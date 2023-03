Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de marzo de 2023, p. 5

Xalapa, Ver., Zoi Tsokanou, directora de orquesta de origen griego, y la compositora mexicana Georgina Derbez están en una pequeña estancia de la sala Tlaqná, en la capital del estado. Están sentadas una al lado de la otra, con las partituras extendidas sobre una mesa de madera. Derbez hace comentarios en inglés sobre la obra y Tsokanou hace apuntes en los márgenes de la partitura.

Tsokanou, directora de orquesta de origen griego, se encuentra por primera vez en México para participar como batuta invitada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), para el concierto número nueve de la temporada uno de 2023, que se realiza hoy. Estará conformado por las Suite dodecanese, de Yannis Konstantinidis; la Sinfonía no. 3, de la compositora francesa Louise Farrenc, y concierto para clarinete Ascenso al celeste, de la mexicana Georgina Derbez.

Son las 9:10 del 14 de marzo. Tsokanou y Derbez están concentradas; ni el amplio ventanal, con vista a los jardines que conforman el campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana (UV), las distrae. Para ellas es fuente de luz natural, y así pueden revisar mejor las partituras.

Sobre Tár

Hace una semana, Tsokanou vio la película Tár, centrada en Lydia Tár. Además de la brillante actuación de Cate Blanchett, le agradó que esta obra de 158 minutos se haya alejado de las narrativas románticas de la música.

Me gustó porque no es la típica película de la música clásica, del lado romántico de la música; es un filme novedoso. Es oscura, muy real. Cate Blanchett hace un trabajo increíble. Me gustó mucho el filme, aunque puede ser difícil para las personas que no están muy relacionadas con la música clásica , refirió durante una charla con La Jornada, que transcurrió entre la revisión de partituras con Derbez y su segundo ensayo con la OSX.

Tsokanou no se identifica con el personaje central del filme; incluso, considera que Tár y ella tienen caracteres muy diferentes.

Zoi es carismática, sonríe con facilidad; cuando se le pregunta cuál es su estilo de comunicación con los músicos, dulce, energética, cariñosa o autoridad absoluta, ella se define a sí misma como abierta, no muy estricta.

Este es mi carácter, mi temperamento; como hablo contigo, así hablo con la orquesta . Advierte que nunca ha tenido que asumir un papel masculino para desarrollarse profesionalmente: Siempre he podido ser yo misma .

Después de la entrevista, Zoi Tsokanou irá directamente al recinto principal del Tlaqná y tendrá su segundo ensayo con los integrantes de la OSX. Como es normal en los primeros encuentros entre director y músicos, las piezas no fluyen de corrido. Más bien, se trabaja sobre fragmentos específicos.

El arte de los hallazgos

En un momento, Zoi detiene la práctica: hay un músico que no sigue el compás que ella marca. Después de un intercambio a la distancia, la mujer no se conforma y, en una actitud de humildad, se baja del atril, va hasta donde está el ejecutante y juntos observan sus partituras. El intérprete tiene una diferente. Misterio resuelto.