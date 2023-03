Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de marzo de 2023, p. 11

Madrid. El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa no asistió al que iba a ser su primer gran acto público como ponente en la conferencia Diálogo Atlántico por la Democracia, convocada por la fundación ultraconservadora Instituto Atlántico de Gobierno, que encabeza el ex mandatario español José María Aznar, y cuya misión es formar cuadros para adoptar políticas públicas neoliberales y conservadoras en Iberoamérica.

El veredicto de culpable a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, por los delitos de narcotráfico y crimen organizado causó no sólo la cancelación de la ponencia de Calderón, sino el aplazamiento sine die (sin plazo) de sus cátedras, confirmó el Instituto a La Jornada, al asegurar que, de producirse, no sabemos si serán públicas o a puerta cerrada .

El acto se celebró en el salón María del Valle Inclán, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y asistieron dirigentes de la derecha española, catedráticos, empresarios y diplomáticos latinoamericanos.

Calderón consiguió su visa de residente en España gracias a que Aznar lo contrató como catedrático del instituto. La intención es que el Instituto Atlántico de Gobierno obtenga influencia en círculos latinoamericanos de la política, el empresariado, medios de comunicación, la academia y la cultura. Para ello, Calderón iba a aportar su experiencia como ex presidente conservador y defensor del neoliberalismo.