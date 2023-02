No obstante, Álvarez Máynez insistió: No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal, ni que manche nunca su trayectoria pública. Ya basta de calumniarla, de esta cobardía. Sí creo que García Luna se haya enriquecido; no lo creo de Margarita . La propia Cecilia Márquez le contestó: “¡Alfaro narco!”

Desde las filas del PRI, José Guadalupe Fletes apuntó la crítica hacia el uso de la tribuna para juicios que en nada aportan a los mexicanos para mitigar sus necesidades de agua, de servicio médico digno ni a frenar la desaparición forzada de jóvenes .

El panista Jorge Triana Tena buscó involucrar a funcionarios del actual gobierno con el crimen organizado, sobre todo de quienes colaboraron con García Luna en el pasado.

Además, dijo, todos los testigos en el juicio al ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, son delincuentes .

Para responder a los gritos de ¡Zavala, Zavala! que surgían desde la bancada guinda, Triana trajo otra vez a cuento, que ex diputados del PRD, ahora en Morena, introdujeron “en su carro a un narco, hermano de un gobernador que hoy es de Morena”, en referencia a Julio César Godoy Toscano.