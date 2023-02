Ap

Viernes 3 de febrero de 2023

Para su más reciente álbum de música original, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno adoptó un enfoque honesto en el que unió a la perfección su mitad hispanohablante con la que canta y se desenvuelve en inglés, haciendo un reflejo de su ciudad adoptiva, Los Ángeles. El resultado la llevó a una nominación a los Grammy por Alegoría.

Moreno había sido postulada a estos premios en la categoría de mejor álbum pop latino por Ilusión, de 2016, y fue galardonada con el Grammy Latino a la artista revelación en 2013. Ahora compite en la categoría a mejor álbum de rock o música alternativa latina con Cimafunk, Jorge Drexler, Mon Laferte, Fito Paez y Rosalía.

Alegoría es para Moreno una especie de carta de amor a Los Angeles , afirmó.

Ha sido mi ciudad adoptiva por más de 20 años, se me hace increíble pensar que ya llevo más tiempo viviendo acá que en mi país , agregó en una entrevista reciente por videollamada desde esa ciudad de California. Me ha cobijado y ha sido una experiencia increíble adentrarme en la comunidad que existe aquí también, la comunidad de músicos .

Reflejo de la multiculturalidad

Como reflejo de la multiculturalidad de esa urbe, Alegoría incluye canciones en inglés como Maybe Today, Maybe Tomorrow y Nobody’s Wrong; en español como Cuando nadie miraba y Dulce amor, y en spanglish Til Waking Light y Colibrí, entre otras.

“Cuando vine a Los Ángeles, tenía 18 años; sólo cantaba y escribía en inglés; fue seis años después que me pregunté ‘¿qué estoy haciendo?’. Han cambiado mucho los tiempos, hace 20 años, cuando vine acá y empecé y estaba con disqueras, me acuerdo que me decían ‘no, no, no, no puedes hacer las dos cosas, te enfocas sólo en una sólo en inglés o en español; ‘tienes que escoger’... Ahora qué lindo estar ya con esa libertad, esa es mi esencia; estoy hablando en inglés y en español todo el tiempo, me siento muy cómoda cantando en los dos idiomas.”

Til Waking Light surgió a partir de las duras condiciones que enfrentan los migrantes al intentar llegar a Estados Unidos y está contada desde el punto de vista de una familia que emprende esa travesía.