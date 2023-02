Afp

Jueves 2 de febrero de 2023

Los Ángeles. Desde la banda sonora de The Legend of Zelda hasta las contagiosas melodías de Super Mario Bros., la música ha sido fundamental en la experiencia de los videojuegos.

Ahora, con retraso según muchos fanáticos y conocedores de la industria, la Academia de la Grabación de Estados Unidos ha creado una categoría de los premios Grammy específicamente dedicada a la banda sonora de los videojuegos, en reconocimiento del gran impacto que los juegos y su música han tenido en la cultura pop.

Hasta ahora, los videojuegos entraban en la categoría banda sonora para medios visuales, que también incluye música para cine y televisión. Sin embargo, para mucha gente del sector era como mezclar peras con manzanas, por lo que reclamaron una categoría independiente.

El primer grupo de nominados honra a los compositores de Aliens: Fireteam Elite, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok, Call Of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians Of The Galaxy y Old World.

El ganador se conocerá en la gala de este domingo en Los Ángeles.