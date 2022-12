César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 27 de diciembre de 2022, p. 8

A ocho años y tres meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, el gobierno no da le debido interés pese a ser crimen de Estado , señalaron padres y familiares de las víctimas. Entrevistado en el contexto de la marcha por el mes 99 de la desaparición de los normalistas, Melitón Ortega reiteró que el crimen todavía no ha sido aclarado y no hay avances en las investigaciones.

En agosto pasado se dio a conocer que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel y que a ocho años de los hechos no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos. Esas fueron las conclusiones preliminares del informe de la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa, que se presentó hace cuatro meses en Palacio Nacional, primero a las familias, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente ante la opinión pública.

Al respecto, Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres, expuso que en los últimos meses no han tenido reuniones con las autoridades federales. La última fue el pasado 26 de septiembre y de ahí no hemos sido convocados para reunirnos de nuevo. El gobierno federal no da el debido interés al caso, a pesar de que insiste en que fue un crimen de Estado y que según tiene el compromiso y voluntad de esclarecer el tema. Sin embargo, en los hechos, es todo lo contrario, esa es la preocupación, por lo tanto, nosotros seguiremos en las calles exigiendo justicia .