“Compruebas que en el mundo −señala García Bolio con su habitual modestia−, además de investigadores y estudiosos hay mucha gente interesada no sólo en el espectáculo, sino en la cultura taurina impresa y me hace sentir orgulloso saber que el esfuerzo de toda una vida lo puedo compartir con miles de personas desprejuiciadas atraídas por información impresa de toda índole.”

Admirado Isaac Fonseca: Indignado me entero de que no obstante haber triunfado a sangre y fuego, en sólo un año, en las principales plazas de España, y luego de tu alternativa en Dax, Francia, en agosto pasado, no apareces en la feria de León de enero próximo, donde se anuncia a novedades como Castella, Talavante y Ferrera. Volviste a tu país a medirle el agua a los camotes, actuar en una encerrona en tu ciudad natal y en combinaciones modestas en contadas corridas y festivales, como si fueras otro más y no quien recientemente ha puesto en alto la tradición taurina de México en Europa.

Además de comprobar el intencionado subdesarrollo taurino de tu país, los pasados 30 años a merced de poderosos e insensibles monopolios, buenos para someter gremios pero malitos para hacer repuntar una tradición con 496 años, has visto cómo el amiguismo y el taurineo bailotean sobre la casta de bestias y de hombres, impotentes ambos ante grupitos fantasmas que demandan derechitos de animales. En tan lamentable escenario no tienes nada que hacer. Regresa a España a seguir haciendo valer tu desbordada entrega, pues tus sonoros triunfos de allá no convencen a los mezquinos promotores de acá. Sabes de sobra que tu enorme espíritu guerrero merece mucho más que ninguneos. Que los cuates se queden con su fiestecita y se la repartan mientras la sepultan. Para ti toda la suerte, ¡torero!