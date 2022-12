“Teníamos una amiga que trabajaba en Notimex y fui a visitarla en la redacción en los años 80. Me encantó escuchar el sonido de las máquinas de escribir. Ella me contó qué hacía y qué era reportear. Me dije: ‘Me gusta, porque escribir todos los días, eso quiero’”.

Mencionó que cuando iba a entrar a la universidad se decidió por una carrera que no tuviera matemáticas, pues “le tenía aversión a los números. Lo segundo, fue saber que yo quería escribir. Iba a elegir Letras Hispánicas pero mi mamá me dijo: ‘Te vas a morir de hambre’.

La periodista agregó que les “digo, por ejemplo, a nuestros compañeros, a nuestras nuevas generaciones: ‘Se nota que no lees porque no escribes bien. No te puedo dar un taller de redacción si antes no tienes el hábito de la lectura’. Es imposible. Va ligado”.

“Yo era auxiliar cuando Silva ganó el Premio Nacional de Artes en 1995. Como no había nadie en la redacción me mandaron a entrevistarlo, pero yo no sabía quién era. Mi jefe nada más me dijo: ‘Es escultor. Ve el acta del premio’. Yo llegué en la nada. Ya lo empecé a entrevistar pero él estaba muy enojado, pues se preguntaba por qué le estaban dando ese premio y recriminó: ‘Me chocan, con esto quieren legitimarse’”.

Recordó que cuando le preguntó qué significaba ese reconocimiento, él le contestó: “‘Nada. A mí no me gusta’. Ya después le bajó tres rayitas y platicamos un poquito. Me lanzó de su casa. Mi jefe me dijo: ‘Escríbelo tal cual. Descríbelo para que digas cómo es su personalidad. Él siempre es así’. Al otro día me llamó Federico Silva y me dijo: ‘Quiero disculparme porque ayer estaba muy molesto. La felicito porque así soy yo, o sea, así de gruñón. Lo leí y lo hizo usted muy respetuosamente’”.

Mateos contó otras anécdotas sobre las vicisitudes de trabajar en el periodismo cultural. En una ocasión perdió la grabación del “maestro Francisco Toledo, que me lo habían superencargado porque eran sus 75 años y estuve persiguiéndolo por todo el CaSa en Oaxaca. Al fotógrafo Toño López le dije: ‘Te lo suplico, siéntate, ¿qué dijo?’, porque yo me bloqueé. Y me estaba llamando la directora para preguntarme cómo me fue.

“Reconstruimos la charla, pero me habló acerca del legado que dejaría cuando muriera. No me atreví a ponerlo en la nota porque quería que fuera textual. Ahí casi lloro. Sí conté sobre el recorrido y cuando me indicaba: ‘Aquí está mi taller, donde hago las cosas de fieltro… Eso es lo que me importa que digan de mí, no lo que yo quiera decir’.”