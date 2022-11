David Brooks y Jim Cason

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 11

Washington. El gobierno de Estados Unidos confirmó que Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, fue trasladado de su prisión en Florida y uno de sus ex abogados advierte que probablemente fue enviado a Nueva York para asistir a los fiscales en la preparación del caso contra Genaro García Luna.

El Buró de Prisiones (BOP), agencia dentro del Departamento de Justicia, respondió a La Jornada que Valdez Villarreal no está actualmente en la custodia del BOP, pero subrayó que “hay varias razones por las cuales un reo podría ser referido como ‘no en custodia’” en el sitio de Internet de esa agencia.

Un vocero del BOP, Benjamin O’Cone, explicó que reos que previamente estaban en custodia del BOP y que no han completado sus condenas podrían estar fuera de esta custodia por un tiempo para audiencias ante tribunales, tratamiento médico o por otras razones .

La ausencia de Valdez Villarreal en la lista de reos en prisiones federales administradas por el BOP es el único hecho confirmado, pero eso fue suficiente para detonar desde el lunes una intensa especulación –y desinformación– en medios y redes sobre el paradero del ex operador del cártel de los Beltrán Leyva.

El Departamento de Justicia y el BOP no comentan sobre casos particulares ni la ubicación de los reos que no están actualmente bajo su custodia por razones de seguridad o privacidad .

Pero Kent Schaffer, un ex abogado de Valdez Villarreal, indicó en entrevista con La Jornada que sería impreciso decir que su ex cliente ha sido liberado. Con frecuencia lo que ocurre, hipotéticamente, es que si va a declarar contra alguien, los alguaciles (federales) lo trasladarán a un centro de detención, por ejemplo Rikers Island o el MCC (cárceles en Nueva York) . Subrayó que no sabe si esto es exactamente lo que ha ocurrido, pero es lo que sospecha.

Sugirió que su ex cliente podría estar ofreciendo cooperar como testigo en el juicio programado para enero contra el ex secretario de Seguridad Pública en Nueva York, aunque los fiscales aún no han revelado los nombres de su lista de testigos.