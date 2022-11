Por otro lado, el estratega argentino subrayó la dificultad del Grupo C, que también integran Argentina y Arabia Saudita.

Nuestra expectativa es poder jugar los tres partidos de la misma forma, eso no depende exclusivamente de nosotros, hay que ver si los mexicanos o el rival vamos a tener supremacía. Ahora nos ocupamos de Polonia, en líneas generales el primer partido encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado , apuntó.

“Lo que siempre tratamos de hacer es que el país esté en la misma sintonía y en el mismo objetivo, intentamos hacernos fuertes en nuestro ámbito, con el staff y los jugadores. Esta selección es muy fuerte de las puertas hacia adentro, no sé si lo que pasa afuera nos hace más fuertes, pero sí hacia adentro”, agregó el Tata, quien ayer recibió felicitaciones en el gigantesco centro de prensa del Mundial, en Doha, por los 60 años que cumplió el domingo.

No creo que nosotros, desde una conferencia de prensa, podamos modificar lo que genera este equipo en la afición. La gente se debe sentir identificada con esta selección y es nuestra responsabilidad. De este lado intentaremos ganar el partido para tratar de revertir esa imagen que tiene el público , mencionó el timonel ayer en conferencia previa al encuentro correspondiente al Grupo C.

Doha. Con acciones y no con palabras, Gerardo Tata Martino, técnico de la selección mexicana, busca reconciliarse con la afición y dejar atrás las sensaciones negativas generadas por los malos resultados obtenidos antes del Mundial, y la mejor manera de tranquilizar los ánimos, reconoció, es vencer a Polonia, hoy en su debut en Qatar 2022.

La llave es difícil por varias circunstancias. Argentina es candidata para ganar la Copa. Arabia ha tenidoun proceso de preparación diferente al resto, por el tiempo con el que ha contado con sus futbolistas. El partido de este martes es de especial importancia en el grupo , advirtió.

Sin querer dar pistas sobre un once que afirmó tener decidido, Martino reforzó la posición de Luis Chávez, uno de los jugadores de mejor nivel del Tri.

Ha hecho un temporadón el año completo. Está en un equipo (Pachuca) que en México juega a otra cosa. No necesita muchos más partidos para empezar una Copa del Mundo desde el once inicial , comentó.

A su vez, el portero tricolor Guillermo Ochoa, quien está a punto de disputar su quinto Mundial, mencionó que parte de su responsabilidad al interior de la selección mexicana es inculcar una sensación de calma en los jóvenes futbolistas del grupo para evitar que se sientan abrumados en su primer partido.

Hay mucha gente joven que no tiene experiencia en un Mundial. Parte de lo que me corresponde es darle normalidad a las cosas, que no es sencillo. Dar esa tranquilidad en el día a día, en los entrenamientos, porque en un Mundial es muy fácil que los nervios se disparen; hay que ayudar a los demás dándoles un equilibrio emocional en todo momento , señaló el arquero de 37 años, quien ayer acompañó a Martino a la reunión con los medios.

Asimismo, consideró que la clave para poder vencer a Polonia es cerrarle el paso a su delantero estrella, Robert Lewandowski, quien está ansioso por dejar atrás las decepcionantes actuaciones de su equipo en mundiales anteriores.