Periódico La Jornada

Jueves 17 de noviembre de 2022, p. 9

Con más incertidumbres que certezas, la selección mexicana cerró de forma amarga su preparación rumbo al Mundial de Qatar al caer 2-1 ante Suecia, ayer en el último ensayo previo a su debut en la máxima justa futbolística ante Polonia, el próximo martes 22 de noviembre.

Creo que mucho del primer partido, a lo mejor con otro formato táctico, lo habremos visto esta noche; con un rival que también te penaliza en los errores de salida, que es decisivo yendo al espacio y saliendo rápido al contragolpe. No imagino que el partido ante Polonia sea tan diferente al de hoy , señaló el técnico tricolor, Gerardo Tata Martino, al término del encuentro disputado en el estadio Montilivi en Girona, España.

Guardado impone récord

La derrota opacó el regreso de Raúl Jiménez a las canchas, luego de casi tres meses sin jugar, así como el récord de Andrés Guardado, quien se convirtió en el futbolista con más partidos disputados con el Tri, con 178.

Con el triunfo (4-0) de la semana pasada ante Irak, en el penúltimo duelo de preparación, parecía que la selección nacional llegaría a la justa mundialista con el ánimo a tope tras romper una racha de malos resultados, toda vez que en sus últimos tres encuentros amistosos, correspondientes a la fecha FIFA de septiembre, perdió 1-0 ante Paraguay, venció por la mínima diferencia (1-0) a Perú y cayó 3-2 ante Colombia.

No obstante, el descalabro ante los suecos, que no clasificaron a Qatar 2022 después de que hace cuatro años alcanzaron los cuartos de final en Rusia 2018, cayó como un balde de agua fría en el combinado tricolor, que lejos de mostrar un buen desempeño, evidenció que a sólo unos días del estreno en el torneo internacional muchos de sus jugadores aún no están en su mejor nivel.

En el encuentro de ayer, México lució superior durante los primeros minutos, en los cuales generó dos acciones de peligro desde fuera del área.

Alexis Vega, al minuto 6, amagó con un potente disparo directo al arco, y sólo unos instantes después, al 8, Luis Chávez se animó a rematar desde media distancia; sin embargo, ambos intentos fueron atajados por el portero Kristoffer Nordfeldt.

Suecia respondió al minuto 21, cuando Anthony Elanga aprovechó un descuido de la defensa tricolor para acercarse por la banda derecha y cederle el esférico a Mattias Svanberg, cuyo disparo pasó por un costado del poste derecho del arco protegido por Guillermo Ochoa.