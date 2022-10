Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 37

Tepito volverá a ser cuna de campeones , afirmó el boxeador Julio Coria, quien en el deportivo Kid Azteca entrena a jóvenes de diferentes edades en esta disciplina a fin de alejarlos de los malos pasos, como el alcohol y las drogas, que son los peores enemigos .

La falta de dinero y la imposibilidad de ser contratado en una empresa, porque ya me llegó una madurez y no sé hacer otra cosa más que pelear , ha llevado al campeón de los guantes de oro en 1964 a entrenar a todo aquel que quiera , por 10, 20 o 30 pesos.

El dinero que me dan, porque no les pongo cuota y la gente aquí está pobre le sirve para comer y comprar su medicamento para el control de mi cabeza, porque tuve trastornos por las golpizas que recibí , señala don Julio.

Las clases particulares en el Pedregal o Coyoacán que a veces doy, me dejan un poquito de ganancia, pero no suficiente para comprar un ring y cosas, porque, desgraciadamente, todo lo que gané en mi carrera me lo acabé con amigos, mujeres y borracheras .

Comentó que la falta de apoyo de las autoridades para renovar el ring, que carece de base, cuerdas y protección, ubicado al aire libre en la parte trasera del deportivo de la calle Rivero 85, no ha impedido que entrene a sus pupilos.