▲ Grupo Salinas actuó con responsabilidad al pagar el adeudo, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Carlos Ramos Mamahua

En febrero de 2021, la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y quien hasta hace dos semanas fue titular del SAT, explicó que hasta ese momento las empresas de Salinas Pliego habían sido sentenciadas a pagar 32 mil millones de pesos en juicios emprendidos por el fisco.

Precisó que seis de esos litigios habían sido ganados por el órgano recaudador en la primera de tres instancias que marca el procedimiento judicial y otro más en la segunda, por lo que con los ajustes el monto podría superar 40 mil millones de pesos por adeudos de impuestos, según declaró la ex titular del SAT en el programa Los Periodistas de la cadena de televisión La Octava.

Salinas Pliego es el tercer hombre más acaudalado del país, con una fortuna de 12 mil 400 millones de dólares a principios del año, según la revista Forbes, y recurrió a diversos juicios para evitar el cobro de las obligaciones fiscales.

López Obrador señaló que hubo quien dijo que el conglomerado no pagaría los impuestos. “Yo no entré a la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios.

Imagínense, si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da.

Aprovechó para agradecer a los diputados la aprobación de la Ley de Ingresos y enfatizó que no habrá alza de impuestos ni de derechos en 2023, pues no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal, privilegios fiscales y condonación de impuestos.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseguró que la hacienda pública está fuerte y se debe en mucho a que todos están cumpliendo.

El peso es una de las monedas más apreciadas del mundo, dijo el Presidente, quien estimó que se van a quedar con las ganas aquellos adversarios que ya se frotaban las manos ante las estimaciones de algunas agencias financieras en torno a que a finales de año o en 2023 o 2024 va a haber una devaluación de 20 por ciento.