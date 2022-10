César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 20 de octubre de 2022, p. 13

El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México rechazó concederle protección de la justicia federal a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, quien buscaba se decretara la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputó por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra.

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda declaró infundados e insuficientes los agravios de la ex secretaria de Estado para tildar de inconstitucional la resolución de Ganther Alejandro Villar Ceballos, el juez de control que el 4 de febrero pasado resolvió no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019; por ello, la acusación contra la ex funcionaria se encuentra vigente y, por lo tanto, debe continuarse con el proceso.