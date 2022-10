Ochoa Moreno llamó a los padres de familia a que acudan con sus hijos menores de edad y a los adultos a protegerse contra el covid, al señalar que lo importante de vacunarse es porque viene la temporada invernal; entonces, sí se espera que haya un pequeño repunte de casos, como es natural, ya que se trata de una enfermedad respiratoria .

Desde las nueve de la mañana, al centro de salud –que existe desde 1950–, los niños de seis años llegaban caminando; otros en brazos de sus papás, algunos en pijama, con guantes, gorras, chamarras y paraguas, en medio de una lluvia ligera.

Proveniente de la colonia Solidaridad, en Tultitlán, estado de México, Deisy llegó en transporte público después de casi una hora y media de viaje con su hija Evelyn, a quien no se le negó la aplicación del biológico.